Наразі все більша кількість країн "відкривають обличчя" та стають поряд з Україною у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, мова йде про країни, які більше спостерігали за ходом війни в Україні. Він відзначив, що це наближає перемогу України.

Данілов розповів, що були керманичі, які декілька разів пропонували Україні перемовини з Російською Федерацією на умовах РФ.

"Я можу сказати, дякуючи нашому президенту, ми це відмітали від слова зовсім. І ми усвідомлюємо ситуацію, яка на сьогодні є", - сказав він.

Також секретар РНБО прокоментував системні "самозаймання" на території Російської Федерації.

"І те, що у них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, – я не можу сказати, хто до цього причетний - але, повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні", - запевнив Данілов.

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