Путін - безрозсудний, тому США і НАТО мають бути готові до непередбачуваних ситуацій, - представниця Америки Сміт

Росія залишається однією з найбільших загроз для НАТО, попри те, що довгострокова увага Альянсу звернена в бік Китаю та Тихоокеанського регіону.

На цьому наголосила посол США у НАТО Джуліанна Сміт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На її думку, важливий урок з цієї агресії полягає у тому, що не можна проєктувати західний спосіб мислення на сучасне керівництво Росії.

"Я вважаю, що вони (керівництво Росії. - Ред.) не змогли досягти своїх стратегічних цілей, але ми також визнаємо, що Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостями. Тому я вважаю, що ми повинні бути обережними щодо будь-яких раціональних суджень, які ми проєктуємо на нього. Він показав нам, що він є досить безрозсудний і непередбачуваний, і тому я вважаю, що ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Тому Сполучені Штати, та я думаю, що в НАТО, ми віримо, що ми не повинні робити поспішних висновків, що якось це не заслуговує на всю нашу увагу зараз", - наголосила Сміт.

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За її словами, у той час, коли Сполучені Штати зосереджені на зростаючій загрозі з боку Китаю та у регіоні Тихого та Індійського океанів, вони повинні продовжувати стежити за тим, що відбувається в Росії та навколо України в найближчі місяці та роки.

Допомога Україні зараз, на думку Сміт, відбувається дедалі більш злагоджено, а партнери дедалі більше координують свої плани між собою, з Україною та промисловістю, яка має забезпечити зростаючі потреби у зброї та амуніції.

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