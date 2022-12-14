Росіяни завдали 28 ударів по Сумщині протягом 13 грудня, - ОВА
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Протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади Сумської області, завдавши 28 ударів по прикордонню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.
Він зазначив: "Ситцація станом на 21:00 13 грудня 2022 р. Протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади.
Противник завдав 28 ударів по прикордонню. А саме: На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки.
По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл. Було 8 прильотів.
Есманьська громада: по прикордонному селу армійці рф випустили 18 снарядів із САУ. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль в ній. Також постраждала будівля сільського клубу".