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Росіяни активізували заходи примусової мобілізації на окупованих територіях, - Генштаб

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Росіяни активізували заходи примусової мобілізації на окупованих територіях, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової мобілізації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою "бронь" у військових квитках", - зазначається у повідомленні. 

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