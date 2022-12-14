Понад тисячу ворожих ракет і дронів не змогли зруйнувати нашу енергосистему, ми точно пройдемо зиму, - Шмигаль
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вісім ракетних ударів, понад тисяча ракет і дронів за півтора місяці не змогли зруйнувати нашу енергосистему, але головне - не змогли зруйнувати стійкість українців", - зазначив глава уряду.
Шмигаль вказав, що зараз з підтримкою міжнародних партнерів, "із масою тих запчастин, які направляються", відбуватиметься відновлення української енергетичної інфраструктури.
Також, за його словами, в Україні вже створили паралельну незалежну інфраструктуру виробництва електроенергії через генератори.
"Українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються, тому нас їм (росіянам. - Ред.) не зламати, ми точно пройдемо цю зиму", - додав прем'єр.