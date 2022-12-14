Понад тисячу ворожих ракет і дронів не змогли зруйнувати нашу енергосистему, ми точно пройдемо зиму, - Шмигаль

Росія не змогла занурити Україну в блекаут. Ворог розраховував на те, що своїми ракетами повністю відключить світло та тепло, але зазнав невдачі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вісім ракетних ударів, понад тисяча ракет і дронів за півтора місяці не змогли зруйнувати нашу енергосистему, але головне - не змогли зруйнувати стійкість українців", - зазначив глава уряду.

Шмигаль вказав, що зараз з підтримкою міжнародних партнерів, "із масою тих запчастин, які направляються", відбуватиметься відновлення української енергетичної інфраструктури.

Також, за його словами, в Україні вже створили паралельну незалежну інфраструктуру виробництва електроенергії через генератори.

"Українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються, тому нас їм (росіянам. - Ред.) не зламати, ми точно пройдемо цю зиму", - додав прем'єр.

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