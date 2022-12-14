Через велику кількість поранених дві лікарні Луганщини передано під потреби окупантів, у Новоайдарі знищено понад 15 загарбників, - Генштаб

У зв’язку зі значною кількістю поранених загарбників так званим "указом" окупаційної влади під потреби військових передаються лікарня 15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня 3 в місті Луганськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Також зазначається, що в ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

"В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів", - додають у Генштабі.

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