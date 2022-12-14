Уламок дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі Києва, - КМВА

В Києві триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської військової адміністрації.

"В районі столиці силами ППО збито 10 "Шахедів". За попередньої інформацією уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація по жертвам уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, що у низці регіонів наразі повітряна тривога.

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