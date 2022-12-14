У Рубіжному вода у трубах перетворюється на лід, рашисти руйнують систему водопостачання, - Гайдай

На тимчасово окупованій частині Луганщини люди мерзнуть у домівках, оскільки окупанти руйнують систему централізованого водопостачання.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищено військових РФ у Новоайдарі, в Рубіжному окупанти руйнують систему водопостачання, у так званій "лнр" впровадять центри військово-спортивної підготовки дітей, де навчатимуть керувати безпілотниками. Відповідну програму збираються тестувати на території окупованих Луганщини та Донеччини, а також у бурятії, калмикії та чечні", - йдеться в повідомленні.



За словами Гайдая, для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки. До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо.



"І все це на фоні того, що в захоплених у 2022 році містах узимку мерзнуть люди. А в Рубіжному, до прикладу, руйнується система централізованого водопостачання. Вода в трубах перетворюється на лід, що у підсумку порушує цілісність труб. Замінювати вже пошкоджені ділянки у місцевого житлово-комунального господарства нічим", - додав він.

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