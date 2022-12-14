ОП про наслідки ранкової атаки дронами: У Києві пошкоджено 2 адмінбудівлі, у Вишневому - приватний будинок. ФОТО

Внаслідок атаки дронами на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе - приватний будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо силам ППО за роботу! Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у м.Вишневе - приватний будинок. Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.





Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, що у низці регіонів наразі повітряна тривога.

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