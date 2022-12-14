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ОП про наслідки ранкової атаки дронами: У Києві пошкоджено 2 адмінбудівлі, у Вишневому - приватний будинок. ФОТО

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Внаслідок атаки дронами на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе - приватний будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо силам ППО за роботу! Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у м.Вишневе - приватний будинок. Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

ОП про наслідки ранкової атаки дронами: У Києві пошкоджено 2 адмінбудівлі, у Вишневому - приватний будинок 01
ОП про наслідки ранкової атаки дронами: У Києві пошкоджено 2 адмінбудівлі, у Вишневому - приватний будинок 02

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, що у низці регіонів наразі повітряна тривога.

Також читайте: Над Київщиною та столицею вже збито 10 "шахедів", - Кличко

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Мародьор кірюша тімошенко має бути на нарах. Як і усі його боси із оп
  • Центр 820
    Ця мерзота повинна вже на нарах сидіти, а не коментувати.
  • Amber
    У столиці та області збито 11 "шахедів, можлива друга хвиля атак ‼️
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