ОП про наслідки ранкової атаки дронами: У Києві пошкоджено 2 адмінбудівлі, у Вишневому - приватний будинок. ФОТО
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Внаслідок атаки дронами на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе - приватний будинок.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякуємо силам ППО за роботу! Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у м.Вишневе - приватний будинок. Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва.
Нагадаємо, що у низці регіонів наразі повітряна тривога.