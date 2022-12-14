Повітряні сили про ранкову атаку дронами: БПЛА летять зі східного узбережжя Азовського моря. Бойова робота триває

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

"Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України уже знищено десять "шахедів" противника!", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8.10 бойова робота ще триває!

"Дотримуйтесь правил безпеки у регіонах, де оголошено повітряну тривогу!", - додають у Командуванні Повітряних сил.

За даними КМВА, збито вже 11 дронів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, що у низці регіонів наразі повітряна тривога.

Також читайте: Над Київщиною та столицею вже збито 10 "шахедів", - Кличко