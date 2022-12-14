За минулу добу росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські військові за минулу добу поранили 2 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 13 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, поранених росіянами: у Гірнику та Кліщіївці", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1255 людей, ще 2738 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

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