За минулу добу росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Російські військові за минулу добу поранили 2 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 13 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, поранених росіянами: у Гірнику та Кліщіївці", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1255 людей, ще 2738 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.