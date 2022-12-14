Російські окупанти продовжують обстрілювати Куп’янщину, постраждалих немає, - Харківська ОВА

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп’янщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Дворічанської громади. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна.



Крім того, під обстрілами ворога були Харківський та Чугуївський райони. На щастя, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами очільника ОВА, продовжується добровільна евакуації населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня кількість евакуйованих складає 339 людей, ще 64 заявки наразі в роботі.

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