Норвегія відправила Україні 10 мостів для заміни зруйнованих

Норвегія відправить 32 трейлери з мостовими конструкціями. Перший з них виїхав у вівторок, 13 грудня.

Про це заявила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Norway Postsen.

"Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожного сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень", - зазначила міністерка.

Очільник Міністерства транспорту Йон Івар Нюгард зазначив, що надання цієї допомоги не вплине на готовність самої Норвегії за потреби відновити мости.

Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок.

"Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Найближчим часом уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли", - зазначила Аннікен Гуйтфельдт.

Загальна вартість мостів - 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують з гуманітарного бюджету МЗС.

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