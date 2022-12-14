Окупанти скинули з безпілотника на територію Хотінської громади Сумщини дві вибухівки, - Держприкордонслужба

Російські окупанти скинули з безпілотника на територію Хотінської громади дві вибухівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, учора ворог обстрілював прикордоння Сумської та Чернігівської області із застосуванням БПЛА, мінометів та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Хотінська та Есманьська громади Сумщини, й Новгород-Сіверська - Чернігівщини.

На щастя, обійшлося без жертв.

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