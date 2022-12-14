Серед російських військових точаться суперечки щодо ведення війни проти України, - британська розвідка

Російські військові сперечаються щодо вибору стратегії ведення війни проти України. Дехто вважає, що керівництво обрало неправильний шлях.

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка посилається на недавні заяви терориста та бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він стверджує, що два місяці провів на передовій у складі батальйону так званої "ДНР". Гіркін висміяв накази керівництва армії РФ будувати великі позиційні оборонні споруди, ставлячи під сумнів їх корисність у сучасній війні. Бойовик заявив про "кризу стратегічного планування".

"Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у військовій спільноті Росії", - зазначили у розвідці.

При цьому британські розвідники не можуть підтвердити чутки про звільнення глави Генштабу РФ Валерія Герасимова. Проте відомо, що напруга серед військових дійшла і до верхівки.

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