Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Уламки пошкодили адмінбудівлю і 4 житлові будинки, - КМВА

Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали", - зазначив він.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва.