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Росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, загинула людина, 1 особа дістала поранення, - ОВА

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Росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, загинула людина, 1 особа дістала поранення, - ОВА
Російські окупанти за добу 42 рази обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Про це повідомив глава ОВА Яросла Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинула 1 особа, ще один житель області дістав поранення.

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