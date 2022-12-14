Нова Зеландія виділить близько $2 мільйонів на гуманітарні потреби українців
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт новозеландського уряду.
"Нова Зеландія надасть додаткові 3 мільйони (новозеландських) доларів через Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) для підтримки українців з основними гуманітарними потребами в межах нашої постійної підтримки України", — йдеться у заяві.
Як зазначається, допомога охопить зокрема медичне приладдя та обладнання, трансформатори та генератори, щоб впоратися з відключеннями світла, а також основні предмети зимового періоду для вразливих сімей в Україні, як-от харчові продукти, вода, засоби санітарії та гігієни.
Гуманітарна допомога також підтримає людей з інвалідністю та зробить внесок у заходи з розмінування, які проводить МКЧХ, наголосили в уряді Нової Зеландії.
Нова допомога є доповненням до допомоги на суму 7,93 млн новозеландських доларів (близько $5 млн), які Нова Зеландія вже надала раніше для підтримки України у захисті від повномасштабного вторгнення Росії.