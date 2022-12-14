Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96 тис. осіб (+740 за добу), 2970 танків, 1931 артсистема, 5937 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 96 000 осіб.