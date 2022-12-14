Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96 тис. осіб (+740 за добу), 2970 танків, 1931 артсистема, 5937 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 96 000 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 96000 (+740) осіб ліквідовано,
танків - 2970 (+4) од,
бойових броньованих машин - 5937 (+7) од,
артилерійських систем - 1931 (+0) од,
РСЗВ - 404 (+0) од,
засоби ППО - 211 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+0),
крилаті ракети - 592 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4562 (+13) од,
спеціальна техніка - 171 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.