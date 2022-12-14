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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96 тис. осіб (+740 за добу), 2970 танків, 1931 артсистема, 5937 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 96 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 96000 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 2970 (+4) од,

бойових броньованих машин - 5937 (+7) од,

артилерійських систем - 1931 (+0) од,

РСЗВ - 404 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+0),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4562 (+13) од,

спеціальна техніка  - 171 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96 тис. осіб (+740 за добу), 2970 танків, 1931 артсистема, 5937 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    На Різдво будуть ювілейні 100к
  • Deodar Revolution
    больше радует не 100 000 трупов а 300 000 покалеченных - без рук, без ног, контуженных, с обмороженными, отгнившими конечностями которые расползутся по всей расеи и будут от бессильной злобы пи@дить и калечить своих самок, резать детей, наркоманить и попрошайничать в переходах
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ....ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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