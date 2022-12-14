Іран прагне обмежити дальність ракет, які планує поставити РФ, - ISW
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Високопоставлені ізраїльські офіційні особи заявили, що Іран прагне обмежити дальність ракет, які він планує поставити Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Так, Іран побоюється міжнародної реакції через надання Росії ракет великої дальності для використання у війні в Україні.
"Резолюція 2231 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), ухвалена у 2015 році, забороняє передачу або отримання іранських балістичних ракет з дальністю понад 300 км та корисним навантаженням понад 500 кг до жовтня 2023 року", - зазначають аналітики.
Зазначається, що порушення цієї резолюції може призвести до "відкатного" механізму, який повторно запровадить санкції ООН проти Ірану.