Іран прагне обмежити дальність ракет, які планує поставити РФ, - ISW

Високопоставлені ізраїльські офіційні особи заявили, що Іран прагне обмежити дальність ракет, які він планує поставити Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Іран побоюється міжнародної реакції через надання Росії ракет великої дальності для використання у війні в Україні.

"Резолюція 2231 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), ухвалена у 2015 році, забороняє передачу або отримання іранських балістичних ракет з дальністю понад 300 км та корисним навантаженням понад 500 кг до жовтня 2023 року", - зазначають аналітики.

Зазначається, що порушення цієї резолюції може призвести до "відкатного" механізму, який повторно запровадить санкції ООН проти Ірану.

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