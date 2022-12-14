У Київській та Дніпропетровській областях діють екстрені вимкнення електроенергії

У Києві та області та у Дніпропетровській області сьогодні, 14 грудня, діють екстрені вимкнення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на регіональні сайти ДТЕК.

"14 грудня на Дніпропетровщині застосовують екстрені вимкнення електроенергії" - йдеться в повідомленні на сайті компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Графіки стабілізаційних та аварійних знеструмлень, складені раніше, наразі не діють.

Екстрені відключення тривають і у Київській області. В деяких населених містах застосовуються аварійні відключення світла через ускладнення погодних умов.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні мережі.

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