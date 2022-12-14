Ворог цілив у критичну інфраструктуру. На Київщині прильотів немає, уламками пошкоджено будинок, - Кулеба про ранкову атаку дронами

Повітряна тривога на Київщині тривала понад три години.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від самого ранку область атакували ворожі безпілотники. Країна-терорист знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці.

"У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО. Наразі служби приступили до виявлення місць падіння збитих шахедів. Маємо один пошкоджений уламками дрона приватний будинок. На щастя, без постраждалих", - зазначає він.

"Нагадую, якщо ви знайшли підозрілий предмет, не наближайтеся до нього. Телефонуйте за номерами 101 або 102. Віримо в ЗСУ та дбаємо про власну безпеку. Вистоїмо", - додає очільник регіону.

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