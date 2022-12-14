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РФ намагається використовувати дрони-камікадзе вночі та розвідує слабкі місця ППО, - Повітряні сили

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РФ намагається використовувати дрони-камікадзе вночі та розвідує слабкі місця ППО, - Повітряні сили
Російські загарбники здійснюють розвідку напередодні завдання ударів, щоб уникнути попадання в зону дії ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Тактика, притаманна застосуванню цими БПЛА - це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити тими засобами, якими збивають їх - це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають", - пояснив він.

"Використовуючи русла річок і ті зони, які противник розвідує, де у нас можуть бути певні слабкі місця, сильні місця - це все противник виявляє. Робить розвідку напередодні завдання ударів, таким чином намагається уникнути попадання в зону дії нашої ППО", - додав речник Повітряних сил.

Читайте: Повітряні сили про ранкову атаку дронами: БПЛА летять зі східного узбережжя Азовського моря. Бойова робота триває

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Топ коментарі

  • Valery Kulaga
    А шо по этому поводу думают еврейские отцы беспилотников. А то чует мое слабое сердце, шо иранские опагэймеры-атомщики сильно поумнеют от российских щей и в ближайшее время сделают атомную бомбу из песка персидской пустыни. Китайцам и корейцам московские щи сильно помогли.
    Поэтому самая эффективная тактика - уничтожать этих воздушных вампиров на складах, до их запуска. А еще лучше - на заводах, где их делают, вместе с заводом.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нехай розвідують...
    в нас некласичне (за підходами) ППО і не все стаціонарне ))) наше ППО не все **********, але воно вчиться і вже вміє і вже знає як використовувати те що є...
    а буде ********** - навчимося й його використовувати... ми готуємось (нажаль лише тепер, а не завчасно... до війни)
  • аспм мпри
    Наша ППО збила 13 із 13 дронів, які атакували Україну цього ранку, - АП
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