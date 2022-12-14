Росіяни створили на ЗАЕС ситуацію близьку до аварії у Фукусімі, - Галущенко
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це також питання для всіх країн світу, - сказав він. - Це проблема не лише української ядерної безпеки. Це означає, що ракети, дальність яких досягає, скажімо, 2 тисячі кілометрів, можуть долетіти до будь-якого атомного реактора"
Галущенко сказав, що після захоплення Запорізької АЕС російські сили продовжують обстрілювати лінії електропередач, які поєднують її з українською енергосистемою. За його словами, АЕС п'ять разів переходила до режиму відключення енергії.
У разі відключення може статися "класичний сценарій Фукусіми", сказав Галущенко, маючи на увазі радіаційну аварію у Японії у 2011 році.
"Вони обстрілюють українські лінії електропередач, знищують їх, після чого станція працює на дизельних генераторах, а це означає, що ми за один крок від аварії", - додав міністр.
Але навіть після відновлення ліній електропостачання та відновлення подачі електрики на станцію тривожний процес починається знову із початком нових обстрілів, наголосив Галущенко.
"Це шалена гра з ядерною безпекою", - підсумував він.