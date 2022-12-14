Росіяни створили на ЗАЕС ситуацію близьку до аварії у Фукусімі, - Галущенко

Захоплення атомної електростанції Росією "знищило" будь-яку подобу системи безпеки, передбаченої угодами, розробленими західними країнами та МАГАТЕ.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це також питання для всіх країн світу, - сказав він. - Це проблема не лише української ядерної безпеки. Це означає, що ракети, дальність яких досягає, скажімо, 2 тисячі кілометрів, можуть долетіти до будь-якого атомного реактора"

Галущенко сказав, що після захоплення Запорізької АЕС російські сили продовжують обстрілювати лінії електропередач, які поєднують її з українською енергосистемою. За його словами, АЕС п'ять разів переходила до режиму відключення енергії.

У разі відключення може статися "класичний сценарій Фукусіми", сказав Галущенко, маючи на увазі радіаційну аварію у Японії у 2011 році.

"Вони обстрілюють українські лінії електропередач, знищують їх, після чого станція працює на дизельних генераторах, а це означає, що ми за один крок від аварії", - додав міністр.

Але навіть після відновлення ліній електропостачання та відновлення подачі електрики на станцію тривожний процес починається знову із початком нових обстрілів, наголосив Галущенко.

"Це шалена гра з ядерною безпекою", - підсумував він.

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