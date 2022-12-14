Рада виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів щодо вступу України до ЄС , - Стефанчук

Рекомендації були надані Україні разом із отриманням 23 червня цього року статусу кандидата на членство в ЄС. Частина з них - це зона відповідальності Українського Парламенту.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада України виконала свою частину роботи та прийняла усі необхідні системні законопроекти для виконання рекомендацій Єврокомісії", - наголосив голова парламенту.

Стефанчук перерахував усі Закони та необхідні рішення, які були потрібні Україні, як кандидату на вступ до Європейського Союзу, та ухвалені Парламентом за останні майже шість місяців від отримання цього статусу, а саме:



- Реформа Конституційного суду: Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах".



- Узгодження аудіовізуального законодавства з європейським: Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про медіа".



- Удосконалення законодавства про нацменшини: Верховна Рада України ухвалила Закон "Про національні меншини (спільноти)".



- Боротьба з відмиванням коштів, зокрема, Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу"; Закон "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму"; Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843".



- Продовження судової реформи: Верховна Рада України обрала за своєю квотою членами Вищої ради правосуддя двох кандидатів.

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