Японія передала Україні чотири потужні дизель-генератори

Японія передала Україні чотири дизель-генератори великої потужності, вони вже на шляху до Бучі на Київщині.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою допомоги Україні у важкий зимовий період у Японії створено Міжфракційну групу парламентарів, до якої увійшов 151 депутат. У співпраці з Федерацією японського бізнесу Кейданрен та Ніппон Фаундейшн, за прямої підтримки особисто прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди сьогодні відбулась церемонія передачі Україні чотирьох дизель-генераторів великої потужності, які вже в дорозі до Бучі", - йдеться в повідомленні.

Український дипломат зазначив, що діючий генеральний секретар правлячої Ліберально-демократичної партії Японії пані Камікава підкреслила, що це тільки початок, а голова японського уряду привітав цю ініціативу і наголосив, що підтримка з боку Японії тільки збільшуватиметься.

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