У Києві приберуть погруддя Пушкіна та меморіальну дошку Ванді Василевській

Таке рішення ухвалила робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

Як зазначається, до такого висновку члени групи дійшли після тривалих обговорень із експертами профільних інституцій НАН України, Інституту Національної пам’яті та інших.

"Щодо двох об’єктів сьогодні(13.12, - ред.) ми дійшли висновків, погруддя Пушкіна та меморіальну дошку Ванді Василевській приберемо з вулиць нашого міста, - поділився голова робочої групи, заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів. - Ще один об’єкт, щодо якого сьогодні велося активне обговорення, - пам’ятник Пушкіну на проспекті Перемоги, 40. Він, нагадаю, є пам’яткою національного значення, так само як пам’ятник Щорсу, тож ми чекаємо відповідних висновків та дозволу від Мінкульту. Лише тоді матимемо розуміння, коли і в який спосіб зможемо його перенести в інше місце".

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Зазначимо, що вже остаточно затверджений перелік з 296 об’єктів, які мають бути усунені з публічного простору: це 95 пам’ятників та 201 пам’ятна дошка або елемент оздоблення.

Нагадаємо, могилу Ватутіна в Маріїнському парку збираються ексгумувати. Для опрацювання питання про перепоховання створять робочу групу із залученням фахівців та науковців.

Також експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала вилучити з публічного простору Києва пам’ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.

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