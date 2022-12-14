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Білорусь перекидає танки до кордону з Польщею та Литвою, - "Беларускі Гаюн"

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Білорусь перекидає танки до кордону з Польщею та Литвою, - "Беларускі Гаюн"
На другий день перевірки боєздатності збройних сил Білорусі на полігон під Гродно перекидають щонайменше 20 танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зазначає що до перевірки  боєздатності військ раптово починають залучатися нові частини та з'єднання. 

"Підрозділи сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї (ппд – Слонім) та 19-ї (ппд – д. Заслоново, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони ЗС РБ, у тому числі з подоланням водних перешкод", - йдеться в повідомленні.

Також до перевірки залучені 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону - це мінімум 2

"Відомо, що підрозділ був піднятий по тривозі сьогодні о 3:00 (за мінським часом)", - зазначили у моніторинговій групі. 

Крім цього, є інформація, що до перевірки будуть залучені:

  • 40-й окремий механізований батальйон 11 омбр;
  • 105-й окремий механізований батальйон 11 омбр;
  • інженерно-саперний батальйон 11 омбр.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    20 танків!? Капець, ховайся, хто може
  • Sasha Ponchik
    Тепрь токо конница даст преимущество на поле боя. Дыровцы на чмобиках. Вагнеры на тачанках запряженных тройками из петухов. - Шашки к бою! В атаку! рысью арш!!!
  • Bob Fayn
    Бульбофрюрер вже пів-року маневрує..знає гнида,шо рипнеться .його войско на чіпси поріжуть...а тримає біля себе бо боїться що з рашки зроблять переворот і грохнуть
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