Білорусь перекидає танки до кордону з Польщею та Литвою, - "Беларускі Гаюн"

На другий день перевірки боєздатності збройних сил Білорусі на полігон під Гродно перекидають щонайменше 20 танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зазначає що до перевірки боєздатності військ раптово починають залучатися нові частини та з'єднання.

"Підрозділи сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї (ппд – Слонім) та 19-ї (ппд – д. Заслоново, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони ЗС РБ, у тому числі з подоланням водних перешкод", - йдеться в повідомленні.

Також до перевірки залучені 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону - це мінімум 2

"Відомо, що підрозділ був піднятий по тривозі сьогодні о 3:00 (за мінським часом)", - зазначили у моніторинговій групі.

Крім цього, є інформація, що до перевірки будуть залучені:

40-й окремий механізований батальйон 11 омбр;

105-й окремий механізований батальйон 11 омбр;

інженерно-саперний батальйон 11 омбр.

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