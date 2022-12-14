Кремль готує звільнення відповідальних за зовнішню політику, - The Insider

В адміністрації Путіна готують ротацію кадрів. Низку високопосадовців, які відповідають за зовнішню політику, звільнять.

Про це повідомляє The Insider із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Серед кандидатур на вихід розглядаються помічник Путіна Юрій Ушаков, який курирує всю зовнішню політику, начальник Управління президента з міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами Ігор Маслов, куратор Закавказзя Валерій Федоров і "смотрящий" за Африкою та Ізраїлем Філіп Іллічов. Їхня діяльність за останні роки супроводжувалася принизливими провалами", - зазначає видання.

За даними The Insider, на Ушакові замикаються багато ключових питань, що стосуються зовнішньої політики, і він від президента безпосередньо курирує кадрові призначення в російському МЗС, чим, за даними деяких джерел, викликав роздратування глави МЗС Сергія Лаврова.

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"Наприкінці минулого року Ушаков брав активну участь у підготовці ультиматуму НАТО та США, коли Кремль зажадав гарантій безпеки та заборони просування Альянсу на схід. Потім, у травні цього року, він "приглядав" за переговорами між Україною та Росією про припинення військових дій. Як відомо, ні те, ні інше успіхом не увінчалося. Серед інших провалів Ушакова називають нещодавній саміт ОДКБ у Єревані, на якому прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати підсумкову декларацію", - пише видання.

Також The Insider припускає, що ймовірно свою посаду залишить заступник начальника УПВП (управління президента із внутрішньої політики) Пилип Іллічов, який протягом останніх років займався налагодженням контактів Росії з Африкою. Серед його провалів - арешт "друга Кремля" президента ПАР Джейкоба Зума. Тепер ПАР керує Матамела Сіріл Рамафоса, який більше орієнтується на Китай. Слабкими виявилися і результати діяльності в Ізраїлі, де переважна більшість населення підтримує Україну.

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Джерело The Insider в адміністрації Путіна точно не сказало, з чим конкретно пов'язана відставка Іллічова, але припустив, що, можливо, вона пов'язана з невдалими спробами Кремля витіснити з продовольчого ринку Африки постачання української пшениці та кукурудзи.

У кулуарах також обговорюється швидка відставка начальника Управління президента з міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами Ігоря Маслова. І навіть повна ліквідація цього підрозділу у структурі АП.

"Під час виборів президента Молдови у 2021 році Маслов координував роботу передвиборчих штабів ставленика Москви Ігоря Додона та доповідав керівництву про неминучу перемогу останнього. Однак, попри всі райдужні прогнози, перемогу здобула проєвропейський політик Майя Санду", - зазначає видання.

"Цілком можливо, що АП залишить і заступник Маслова, начальник департаменту планування Валерій Максимов. ... В останні роки полковник Максимов керував численною командою прокремлівських агентів впливу в Закавказзі, але з початком агресії проти України мережа посипалася, і деякі "друзі Кремля" відмовилися від співпраці, посилаючись на звірства російських військ у сусідній країні", - підсумували журналісти.

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