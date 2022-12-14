Путін планує зустрітися з керівниками окупаційних адміністрацій

Президент країни-агресора Володимир Путін планує зустрітись з керівниками окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

До кінця року до Кремля мають приїхати зрадники України, "глави" адміністрацій регіонів, які Росія оголосила своїми. За даними джерел, Путін зустрічатиметься з ними по черзі. За даними видання, на зустрічі обговорюватимуть питання "відкриття на територіях представництв федеральних територіальних органів влади", а також питання безпеки.

Близькі до адміністрації президента джерела зазначають, що робоча зустріч із гауляйтерами відбудеться 20 грудня. Але на цей день заплановано й інші заходи, стверджують вони.

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