Пєсков про поставку Patriot Україні: Чекаємо на підтвердження інформації

У Кремлі чекають на офіційне підтвердження інформації ЗМІ про те, що США вирішили поставити Україні протиракетні комплекси Patriot.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я не став би поки що коментувати, бо це повідомлення ЗМІ. У наш час повідомлення ЗМІ - річ ненадійна, тож дочекаємось якоїсь офіційної інформації", - сказав він.

Пєсков погодився із думкою заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва про те, що в Україні ці комплекси стануть "законною ціллю для російських військових".

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що плани постачання ППО Patriot зі США до України зараз на фінальній стадії.

Водночас у Пентагоні підтвердили плани надати Україні Patriot.

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