Російські загарбники розграбували сільгосппідприємство у Херсонській області

На захопленій території Херсонщини військові РФ розграбували підприємство з продажу техніки сільськогосподарського призначення на суму понад 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У поліцію надійшло повідомлення від представника підприємства з продажу техніки сільськогосподарського призначення про факт мародерства російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у тимчасово окупованому населеному пункті Каховського району представники армії країни-агресора розграбували та привласнили майно підприємства на суму понад 18 мільйонів гривень: комплекти для комплектації дощувальних машин, дизель-генератори, запчастини до дощувальних машин та комплекти для проведення технічного обслуговування.

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