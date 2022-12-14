Росіяни планують знести цілий квартал у Маріуполі, - міськрада

Російські загарбники планують повністю знести квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради

"У окупованому Маріуполі планують знести цілий квартал. росіяни та колаборанти прагнуть повністю доруйнувати українське місто. Мапу із планами руйнації на базі "яндексу" оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно із ними - у планах знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що таким чином окупанти планують доруйнувати Маріуполь.

"Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги", - додали у мерії.

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