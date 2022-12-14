Для проведення виборів після війни потрібен "перехідний період", - Корнієнко

Після закінчення війни потрібен буде "невеликий перехідний період" для проведення виборів.

Про це перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, може йтися про 4-5 місяців.

Він нагадав, що, відповідно до законодавства, під час дії воєнного стану не можна проводити вибори до Ради.

"Під час воєнного стану не можна проводити вибори. Але ми віримо в ЗСУ, в наші Сили оборони, в те, що вони максимально швидко звільнять всю нашу територію, і ми зможемо перейти в інший правовий режим регулювання. І тоді вже відкриється шлях до виборів", - сказав Корнієнко.

За його словами, після завершення дії воєнного стану "буде дуже важко відразу провести вибори".

"Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій. Наприклад, якщо ми звільняємо території, які окуповані давно - Донецьк, Луганськ, Крим, - потрібно з'ясувати, якої країни там є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки. А що стосується територій, які були нещодавно окуповані - наприклад Херсонська область, - там можна проводити національні вибори", – сказав віцеспікер парламенту.

"З огляду на те, що ми напрацьовуємо, зокрема з Радою Європи, - дійсно, потрібен перехідний час після закінчення воєнного стану. Мова може йти про кілька місяців, звучав термін 4-5 місяців", - додав він.

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