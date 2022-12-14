Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно, щоб заощадити для пожертв Україні

Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, а зекономлені від скорочення витрат на подарунки кошти пожертвувати для допомоги "стражденному народу України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Під час щотижневої спільної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.

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Протягом останніх місяців Ватикан організовував гуманітарні поставки, включно з надсиланням термоодягу українцям, які страждають від зимових холодів із обмеженим опаленням та електроенергією.

"Вони голодні. Їм холодно. Так багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво у мирі та з Господом, але з українцями в серці", - додав понтифік.

Минулого тижня Папа Римський Франциск заплакав, коли згадав про страждання українців під час традиційної молитви у Римі.