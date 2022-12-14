Тактика "випаленої землі" не допоможе Путіну, Україна продовжуватиме боротьбу, - Шольц
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жоден з путінських планів не став реальністю. Оскільки він помилився на рахунок духу Українців, Європи, нас, характеру наших демократій, нашої готовності протистояти імперіалізму. І це справжня історія 2022 року", - підкреслив глава уряду.
За його словами, Україна протистоїть російській агресії, а Німеччина, Захід відповідають на виклики, допомагаючи одне одному.
Шольц наголосив, що разом партнери продовжують підтримувати Україну гуманітарно, фінансово і зброєю і будуть робити це "стільки, скільки буде потрібно". І це одна з причин того, що ЗСУ воюють дедалі більш успішно. Росія, яка це бачить, намагається зруйнувати інфраструктуру, розстрілювати ракетами дітей, жінок і старих, використовує тактику "випаленої землі".
Але, додав він, це не допоможе Путіну: українці продовжуватимуть боротьбу, а друзі на Заході ще більше допомагатимуть Україні всім необхідним, щоб протистояти такому способу ведення війни. Будуть постачатися як артилерія і засоби ППО, так і генератори та трансформатори, пообіцяв німецький канцлер, подякувавши всім, хто зробив внески на конференції донорів у Парижі цього тижня.
"Україна повинна мати змогу вистояти та пройти зиму", - додав канцлер.
"Росія стоїть зовсім одна. Під час саміту G20 на Балі це було видно всім. ... Ми твердо стоїмо на боці України… Україна протистоїть, але також і ми", - підсумував він