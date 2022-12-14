Тактика "випаленої землі" не допоможе Путіну, Україна продовжуватиме боротьбу, - Шольц

Жоден з планів Путіна, який розв’язав війну проти України, не реалізувався, тому що він помилково сприймав ситуацію, тому тактика "випаленої землі" йому не допоможе.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жоден з путінських планів не став реальністю. Оскільки він помилився на рахунок духу Українців, Європи, нас, характеру наших демократій, нашої готовності протистояти імперіалізму. І це справжня історія 2022 року", - підкреслив глава уряду.

За його словами, Україна протистоїть російській агресії, а Німеччина, Захід відповідають на виклики, допомагаючи одне одному.

Шольц наголосив, що разом партнери продовжують підтримувати Україну гуманітарно, фінансово і зброєю і будуть робити це "стільки, скільки буде потрібно". І це одна з причин того, що ЗСУ воюють дедалі більш успішно. Росія, яка це бачить, намагається зруйнувати інфраструктуру, розстрілювати ракетами дітей, жінок і старих, використовує тактику "випаленої землі".

Але, додав він, це не допоможе Путіну: українці продовжуватимуть боротьбу, а друзі на Заході ще більше допомагатимуть Україні всім необхідним, щоб протистояти такому способу ведення війни. Будуть постачатися як артилерія і засоби ППО, так і генератори та трансформатори, пообіцяв німецький канцлер, подякувавши всім, хто зробив внески на конференції донорів у Парижі цього тижня.

"Україна повинна мати змогу вистояти та пройти зиму", - додав канцлер.

"Росія стоїть зовсім одна. Під час саміту G20 на Балі це було видно всім. ... Ми твердо стоїмо на боці України… Україна протистоїть, але також і ми", - підсумував він

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