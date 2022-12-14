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Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд ФРН передати Україні танки

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Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд ФРН передати Україні танки
Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вимагає, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Чим більше ми допоможемо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав він у відповідь на заяву канцлера Олафа Шольца в Бундестазі.

Мерц заявив, що уряд прикривається партнерами по НАТО, але це помилка.

"В основному це залежить від вас", - сказав Мерц канцлеру, додавши, що уряд міг би легко надати важку техніку.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    З такими політиками Німеччіна буде сильною країною
    А ось як могло скоітись так, що корупціонери були у влади і дружили с новим фюрером ?
  • Garry Grant
    Уряд Німеччини побоюється чогось там. Шо не ясно?
  • Сеня Тузик
    Опозиційники завжди щось промовляють. У США вони (не всі звичайно) верещать - Ні копіки на Україну! А в Германії - мало даєте!! То таке, працювати нам потрібно з діючими, які приймають рішення Зараз!
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