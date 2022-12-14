Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд ФРН передати Україні танки

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вимагає, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Чим більше ми допоможемо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав він у відповідь на заяву канцлера Олафа Шольца в Бундестазі.

Мерц заявив, що уряд прикривається партнерами по НАТО, але це помилка.

"В основному це залежить від вас", - сказав Мерц канцлеру, додавши, що уряд міг би легко надати важку техніку.

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