Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд ФРН передати Україні танки
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Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вимагає, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Чим більше ми допоможемо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав він у відповідь на заяву канцлера Олафа Шольца в Бундестазі.
Мерц заявив, що уряд прикривається партнерами по НАТО, але це помилка.
"В основному це залежить від вас", - сказав Мерц канцлеру, додавши, що уряд міг би легко надати важку техніку.