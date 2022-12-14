Міноборони про нову хвилю мобілізації в Україні: "Є втрати й потреба у відновленні. Все залежатиме від потреб війни"
27 469140
У Міністерстві оборони прокоментували можливість нової хвилі мобілізації в Україні.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати й потреба у відновленні. Навіть ті люди, які зараз воюють, живі-здорові, потребують заміни... Тому це нормальний процес. Не потрібно з цього робити страшні прогнози. Публічно про це завжди говоримо, все може бути, все від війни залежить", - зазначила вона.
За словами Маляр, нова хвиля мобілізації в Україні залежатиме від необхідності:
- заповнення втрат у Збройних Силах України;
- відновлення поранених військових;
- заміни тих, хто воює з початку повномасштабної війни.