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Міноборони про нову хвилю мобілізації в Україні: "Є втрати й потреба у відновленні. Все залежатиме від потреб війни"

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Міноборони про нову хвилю мобілізації в Україні: "Є втрати й потреба у відновленні. Все залежатиме від потреб війни"
У Міністерстві оборони прокоментували можливість нової хвилі мобілізації в Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати й потреба у відновленні. Навіть ті люди, які зараз воюють, живі-здорові, потребують заміни... Тому це нормальний процес. Не потрібно з цього робити страшні прогнози. Публічно про це завжди говоримо, все може бути, все від війни залежить", - зазначила вона.

За словами Маляр, нова хвиля мобілізації в Україні залежатиме від необхідності:

- заповнення втрат у Збройних Силах України;
- відновлення поранених військових;
- заміни тих, хто воює з початку повномасштабної війни.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ганна Маляр така військова, як я балерин. Тоді брали не по професійності, а хто більше бруду вил'є на 5-го Президента! Така з неї і заступник міністра. Краще на її місце поставити професійного військового щоб була допомога ЗСУ, а не працювати "спікером" за гарну зарплату.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Чогось цю мадам не хочеться слухати, якесь відчуття нещирості.
  • Василий СПРУТ
    Лично мое мнение нужно комплектовать и учить подразделения даже для ротации !!! Чем дольше будет обучение тем больше толка от бойцов
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