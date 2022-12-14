WBA відновила в рейтингах російських і білоруських боксерів: "Вони не солдати"

Російські та білоруські боксери відновлені в рейтингах Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) – про це вона повідомила 13 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно із заявою асоціації, спортсмени з Росії та Білорусі "не є солдатами чи частиною уряду", тому не мають стосунку до війни в Україні.

Водночас будь-який спортсмен, який висловлюється на підтримку російського військового вторгнення в Україну або бере участь у ньому, буде негайно усунений, додає WBA.

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Рішення про відновлення російських та білоруських боксерів було ухвалено після тривалого обговорення на засіданні асоціації 11 грудня в Орландо.

13 грудня росіянина Дмитра Бівола визнали найкращим боксером року за версією WBA.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Всесвітня боксерська асоціація, а також Міжнародна боксерська федерація (IBF), Всесвітня боксерська організація (WBO) та Всесвітня боксерська рада (WBC) відмовилися визнавати та затверджувати турніри та поєдинки в Росії. Міжнародна асоціація боксу (IBA) заборонила спортсменам із Росії брати участь у міжнародних турнірах під своєю егідою.

Тоді ж WBA заявила, що російських і білоруських бійців буде виключено з рейтингових списків, проте чинні чемпіони світу або окремих регіонів збережуть свій статус.