Путін не завжди співвідносить цілі з можливостями, часто він досить безрозсудний, - посол США в НАТО Сміт

Російський диктатор Володимир Путін виявився досить "безрозсудним" і "не завжди співвідносить цілі з можливостями".

Про це заявила пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, Альянс зміцнив свої сили вздовж східного фронту, щоб чинити "максимальний тиск" на Москву. І у це зробив свій внесок кожний член НАТО.

Представниця США додала, що Кремль демонструє некомпетентність, оскільки "не в змозі впоратися з простими речами", такими як "логістика та контроль".

"Ми також визнаємо, що Путін не завжди співвідносить цілі з можливостями", - сказала вона, додавши, що він часто "досить безрозсудний".

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