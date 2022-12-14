ЄС надав 500 млн євро у рамках виключної макрофінансової допомоги Україні

Євросоюз виділив транш у розмірі 500 млн євро у рамках виключної макрофінансової допомоги Україні

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми виплатили 3-й транш у розмірі €500 мільйонів у рамках виключної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість", - йдеться в повідомленні.

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