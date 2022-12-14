Ісландія надасть 3 млн доларів, щоб підтримати Україну взимку, - глава МЗС Гильфадоттір

Ісландія обіцяє виділити ще $3 млн, щоб підтримати Україну в проходженні зимового періоду.

Про це у своєму Twitter повідомила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб підтримати Україну взимку, Ісландія обіцяє виділити ще $3 млн до Фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк. Це вирішальний момент, щоб допомогти Україні захиститися від варварських нападів", - йдеться в повідомленні.

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