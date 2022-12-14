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Мобілізований окупантами мешканець Донеччини здався в полон прикордонникам

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Мобілізований окупантами мешканець Донеччини здався в полон прикордонникам
Мобілізований до армії агресора мешканець міста Єнакієве здався в полон прикордонникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, на Донеччині на позиції прикордонників вийшов з піднятими руками військовослужбовець армії РФ. Окупанта взяли в полон та передали компетентним органам. Він розповів, що звати його Саша, мешкав він у тимчасово окупованому Єнакієвому, де й був мобілізований до армії країни-агресора.

Аби зберегти своє життя, чоловік вирішив здатися в полон.

"Українські захисники неухильно дотримуються норм міжнародного права й гарантують безпеку кожному, хто добровільно здасться в полон. Доля інших загарбників - залишитись в українській землі!", - додають у Держприкордонслужбі.

Також читайте: Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Sasha Ponchik
    Правильний крок!
  • НБ
    Якими сусідами? Донецьк, Луганськ і Крим це частина України. То ж з своїми будемо жити, а колаборантів депортуємо. Та й по всьому.
  • Олег Кущ e096799b
    Правила сдачи: видишь дрон - ку, видишь солдата - ку, видишь местного - ку, видишь собаку -ку, видишь кота - ку, видишь дорожный указатель - ку! Два раза
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