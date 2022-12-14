Мобілізований окупантами мешканець Донеччини здався в полон прикордонникам
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Мобілізований до армії агресора мешканець міста Єнакієве здався в полон прикордонникам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, на Донеччині на позиції прикордонників вийшов з піднятими руками військовослужбовець армії РФ. Окупанта взяли в полон та передали компетентним органам. Він розповів, що звати його Саша, мешкав він у тимчасово окупованому Єнакієвому, де й був мобілізований до армії країни-агресора.
Аби зберегти своє життя, чоловік вирішив здатися в полон.
"Українські захисники неухильно дотримуються норм міжнародного права й гарантують безпеку кожному, хто добровільно здасться в полон. Доля інших загарбників - залишитись в українській землі!", - додають у Держприкордонслужбі.