Мобілізований окупантами мешканець Донеччини здався в полон прикордонникам

Мобілізований до армії агресора мешканець міста Єнакієве здався в полон прикордонникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, на Донеччині на позиції прикордонників вийшов з піднятими руками військовослужбовець армії РФ. Окупанта взяли в полон та передали компетентним органам. Він розповів, що звати його Саша, мешкав він у тимчасово окупованому Єнакієвому, де й був мобілізований до армії країни-агресора.

Аби зберегти своє життя, чоловік вирішив здатися в полон.

"Українські захисники неухильно дотримуються норм міжнародного права й гарантують безпеку кожному, хто добровільно здасться в полон. Доля інших загарбників - залишитись в українській землі!", - додають у Держприкордонслужбі.

Також читайте: Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО