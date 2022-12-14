На окупованих територіях є дитячі катівні, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він заявив у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України.

"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера де тримали дітей", - сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися.

"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", - додав омбудсмен.

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