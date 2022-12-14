Мелітополь може стати наступною ціллю ЗСУ, - New York Times

Тимчасово окупований Мелітополь на Запоріжжі, ймовірно, може стати наступним пунктом, на який наступатимуть ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі New York Times.

"Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь і навколо нього напередодні того, що, як очікується, стане наступним важливим етапом війни – українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України", - зазначає видання.

NYT повідомляє, що ЗСУ використовує ракетні удари великої дальності та диверсії, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто, розташоване на перехресті двох автомагістралей і залізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України.

"Мелітополь є ключовим центром, і відновлення контролю над ним може допомогти українським силам повернути не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської. Тоді це потенційно може дати їм можливість відкинути російські війська аж до Криму, який росіяни контролювали до вторгнення", - пише видання.

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