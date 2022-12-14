Українське підпілля допомогло знищити точковим ударом понад 100 окупантів в окупованій Горлівці, - Центр національного спротиву

12 грудня в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область), завдяки інформації від українського підпілля, точковим ударом було знищено особовий склад ворога.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ. Військовим були передані дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили. За попередніми даними було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС підкреслили, що кожен такий удар зменшує наступальний потенціал ворога й наближає перемогу України. Спротив закликає усіх, хто має інформацію про розташування ворожих складів чи командних пунктів, анонімно повідомляти координати за посиланням.

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