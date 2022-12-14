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Українське підпілля допомогло знищити точковим ударом понад 100 окупантів в окупованій Горлівці, - Центр національного спротиву

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Українське підпілля допомогло знищити точковим ударом понад 100 окупантів в окупованій Горлівці, - Центр національного спротиву
12 грудня в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область), завдяки інформації від українського підпілля, точковим ударом було знищено особовий склад ворога.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ. Військовим були передані дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили. За попередніми даними було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку", - йдеться в повідомленні. 

У ЦНС підкреслили, що кожен такий удар зменшує наступальний потенціал ворога й наближає перемогу України. Спротив закликає усіх, хто має інформацію про розташування ворожих складів чи командних пунктів, анонімно повідомляти координати за посиланням.

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Топ коментарі

  • shokolad
    горіть у пеклі, москалі!
  • shokolad
    кацапи в нас пральні машини мародерять, а ми в них будемо танчики відбирати! Слава ЗСУ!
  • Oleg K 0ff374ed
    Давно пора было. А то кацап сильно спокойно себя чувствовал в Горловке.
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