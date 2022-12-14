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У Казахстані заарештували майора, який відповідав за урядовий зв’язок Путіна з регіонами, але втік від мобілізації

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У Казахстані заарештували майора, який відповідав за урядовий зв’язок Путіна з регіонами, але втік від мобілізації
На батьківщині майор Михайло Жилін відповідав за урядовий зв’язок Путіна з регіонами, мав доступ до держтаємниці, тому йому було заборонено виїзд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Як зазначається, на початку грудня 36-річного Михайла Жиліна затримали під час спроби відлетіти з Казахстану до Вірменії. Наразі він перебуває в ізоляторі Астани.

У Росії його оголосили в міжнародний розшук за статтями про дезертирство та незаконне перетинання кордону — він втік до Казахстану лісами в обхід КПП. У Казахстані ексспівробітник ФСО намагався отримати статус біженця, але йому відмовили.

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Нежилін.
  • Fjall_Raven
    не всякий парашный майор может по картах прошлого века выйти из радимай бебени лесами казахстанских степей, чтобы потом додуматься тайно добраться к аэропорту, где уж точно заметут ))
  • Дмитрий 297cdebe
    И лететь в Армению
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