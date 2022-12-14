Україна отримає французьку систему ППО Mamba (SAMP-T), - ЗМІ

Франція та Італія нададуть Україні систему ППО Mamba (SAMP-T).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Challenges.

"Останні труднощі, які заважали доставити Києву ЗРК SAMP/T Mamba, схоже, вирішені", - пише видання.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони... Це дуже серйозне прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його задовольнити. Тож ми можемо задовольнити їхні потреби", - зазначив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За інформацією видання, Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з Італією.

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