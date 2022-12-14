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Україна отримає французьку систему ППО Mamba (SAMP-T), - ЗМІ

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Україна отримає французьку систему ППО Mamba (SAMP-T), - ЗМІ
Франція та Італія нададуть Україні систему ППО Mamba (SAMP-T).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Challenges.

"Останні труднощі, які заважали доставити Києву ЗРК SAMP/T Mamba, схоже, вирішені", - пише видання.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони... Це дуже серйозне прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його задовольнити. Тож ми можемо задовольнити їхні потреби", - зазначив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За інформацією видання, Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з Італією.

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Топ коментарі

  • krot_lub
    Іриски, Мамби, Патріоти, С-300 та інші ППО і ПРО. Дякуємо союзникам і справжнім друзям.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Порошенко мав нормальну ракетну прораму, яку фінансував у повному об'ємі. Він робив ставку на власні ракети, стосовно яких не діяли б жодні обмеження ні стосовно дальності, ні стосовно бойового навантаження. До речі, "Нептун", яким "мацкву" потопили був створений за президентствп Порошенка. Йио зелений наступник програму ракетобудування згорнув.
  • GoodWin
    при Порошенко по нам шахедами та ракетами не фігачили і нам норм було
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