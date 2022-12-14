Косово підписало заявку на вступ до Євросоюзу

14 грудня керівники державних інституцій частково визнаного Косова підписали заявку на членство в Європейському союзі.

Про це повідомила пресслужба президента Косово Вйоса Османі, інформує Цензор.НЕТ.

Заявку на вступ до Євросоюзу підписали президент Косово, очільник уряду та парламенту.

"Ми робимо рішучий крок до реалізації нашої спільної мрії. Для Косова ніколи не було іншої альтернативи, але мрії здійснюються лише тоді, коли вживаються дії. Процес неоднорідний і може бути тривалим, але ми налаштовані на успіх. Ми будемо виконувати свою роботу, щоб Європейський Союз міг виконати свою якомога легше", – сказала зазначила президент країни.

Наразі невідомо, як Європейський союз відреагує на заявку Косово, оскільки його незалежність не визнали п'ять країн ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. При цьому незалежність Косова не визнає й Україна.

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