Святкове перемир’я не стоїть на порядку денному, - Пєсков
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Кремль заявляє, що не отримував від Києва жодних пропозицій щодо припинення бойових дій в Україні на час майбутніх свят, і припинення вогню не стоїть на порядку денному Москви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ні, ніяких пропозицій ні від кого не надходило, і жодна тема такого роду не стоїть на порядку денному", – сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи зупинить Росія військові дії на Новий рік чи Різдво.
Пєсков також сказав, що "першочергове завдання - захистити людей в "ЛНР" і "ДНР".