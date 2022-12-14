Святкове перемир’я не стоїть на порядку денному, - Пєсков

Кремль заявляє, що не отримував від Києва жодних пропозицій щодо припинення бойових дій в Україні на час майбутніх свят, і припинення вогню не стоїть на порядку денному Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ні, ніяких пропозицій ні від кого не надходило, і жодна тема такого роду не стоїть на порядку денному", – сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи зупинить Росія військові дії на Новий рік чи Різдво.

Пєсков також сказав, що "першочергове завдання - захистити людей в "ЛНР" і "ДНР".

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